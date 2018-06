Kateřina Stočesová: Aleš Valenta je sympaťák

Sice jsem se s ním dosud nesetkala, ale určitě je to pohodový kluk, sympaťák. Na rozdíl od Američana Bergousta, který působil dost nafoukaně. Aleš se mi moc líbí. nekoukám nikdy na vzhled, ale co z člověka vyzařuje. On je vtipný, chytrý, řekla bych zdravě sebevědomý. Zlato mu jistě přeje každý.

Nevynechám taky žádný hokej. Už předloni jsem byla na mistrovství světa v Petrohradu. Trochu se znám s Jágram, Ručínským nebo Růžičkou. Hokej hraje můj brácha a taky já se trochu snažím. V týmu HC Stars jsem jediná holka. I když přiznávám jenom jako atrakce pro diváky, protože pánské brusle mi moc nesdí. O to víc pak fandím.