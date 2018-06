Kateřina Sokolová má nové tělo, rty i přítele

"Naštval mě, nevyprovodí mě na letiště, vymlouvá se, že musí do školy a že by musel brzo vstávat," říká nazlobeně a zároveň i smutně Sokolová na adresu studenta Jana Nádvorníka, s nímž se zná už delší dobu z krnovské školy. "V tom jsme se nepohodli, jinak je to zlatíčko, je to super," mluví spokojeně o vztahu, který je čerstvý, trvá pouhý měsíc.Kateřina si před cestou nechala vylepšit tělo i rty. Za pevnější tělo může sama - chodila posilovat a za rty může klinika Esthé Jana Měšťáka. Známý plastický chirurg je nejen členem poroty Miss a jedním z těch, kteří Kateřinu loni volili, ale také dobrým rádcem. "Poradil mi, abych si nenechala zvětšit horní ret operativně, jak jsem původně chtěla, ale šetrnější formou, napíchnutím botoxu. Tak jsem to na jeho klinice udělala."Na cestu si dnes zabalí šestero koktejlek, čtvery šaty od Josefa Klíra, národní kroj a spoustu talismanů od kamarádek a přátel. Od přítele Honzy ale zase nic. "Nic mi nedal, a protože se neuvidíme, asi už od něj ani nic nedostanu. Ale možná že mě překvapí, budeme spolu ještě mluvit. Zatím mám krásný talisman od mamky a od taťky, je to srdíčko a kamínek s rybičkou, protože je narozen ve znamení Ryby, tak abych věděla, že na mě bude celou dobu myslet," vypráví Sokolová.Na Miss World za Kateřinou v neděli přiletí i úřadující kráska Taťána Kuchařová. Na rozloučení s ní do Gott Gallery Restaurantu ale nepřišla, přemohla ji chřipka.Sokolová stráví v Číně měsíc a domů do Česka se vrátí 3. prosince. A jakou dostala před cestou radu? "Ať se držím, že je to hodně psychicky náročné. Ale nebojím se, je to očekávání, těším se, bude to nová zkušenost," uzavírá.