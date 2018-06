Sokolová o práci v Itálii: Fotila jsem polonahá a myslela, že umrznu

Focení v italském lázeňském městečku Salsomaggiore považuje Sokolová za jedno z nejnáročnějších, jaké kdy absolvovala.

"Fotilo se dva dny v kuse ve starých lázních, ve kterých jsme byli jen my, takže se tam vůbec netopilo. Myslela jsem, že tam umrznu," postěžovala si modelka.

O vlasy se Katce staral britský kadeřník, který česal hvězdy jako je například Pamela Andersonová.

"Většinou jsem byla zabalená jen do šátku a v horším případě jsem fotila polonahá. Vzhledem k tomu, že šlo o fotografování nových kosmetických produktů značky Pevonia Botanica, byla jsem navíc natřená krémem nebo maskou. I přes veškerou náročnost focení si však myslím, že výsledek stojí za to," dodala Sokolová, která své fotky v časopisech objevila vlastně náhodou.

"Vůbec jsem nevěděla, kdy tato kampaň přesně startuje. Když jsem se pak jednoho dne vracela z dovolené z Thajska, objevila jsem náhodou svoji fotku v časopise na palubě letadla, které letělo z ostrova Koh Samui do Bangkoku. To mi přišlo docela vtipné, najít se úplně náhodou v časopise v letadle v Asii."

Supervizorem celého focení byl Alberto Nodolini, bývalý ředitel italského módního magazínu Vogue. "Všichni byli moc milí. Nestyděla jsem se. Věděla jsem, že nic nebude vidět a že se mnou spolupracují velcí profesionálové, takže z toho nemůže vzejít nic nevkusného," říká.

Sokolová se snaží prorazit hlavně ve světě, takže má i nadále v plánu cestování. "Teď mám od školy klid až do září, kdy nastupuji na magisterské studium, takže se chci naplno věnovat modelingu. Na začátku května poletím na týden do Paříže, kde jsem ještě v rámci modelingu nikdy nebyla, takže jsem zvědavá, jak se mi tam bude dařit. Potom se chystám opět do Milána. V Čechách pracuji minimálně," prozradila.