Ráďa je šťastný ve svém světě, říká o nemocném bratrovi Sokolová

Kateřina Sokolová v Karlových Varech převzala štafetu po topmodelkách Daniele Peštové, Tereze Maxové nebo Heleně Houdové. Festival pravidelně podporuje nadace, se kterými spolupracují modelky, nebo je založily. Letos organizátoři vybrali nadační fond Auttalk pomáhající lidem s autismem. Fond je spojený právě s Kateřinou Sokolovou.

„Je to obrovská příležitost pro náš fond, nejvýznamnější kulturní událost roku. Je mi ctí toto žezlo převzít například po Daniele Peštové,“ přiznala modelka, která díky spolupráci získá peníze na dobrou věc.

Přiznala, že nejde jen o to získat více financí pro pečující rodiny, ale hlavně chce zviditelnit problematiku autismu. Modelka se v rámci festivalu neukáže s partnerem Pavlem Kyllarem, ale jen se sestrou a otcem. „Sestra žije na Slovensku, vídáme se velmi málo, proto jsem ráda, že si to spolu užijeme právě na festivalu,“ pochvalovala si.

A jak to je aktuálně s jejím bratrem Radovanem, kvůli jehož nemoci Kateřina se svým otcem založila nadaci? „Ráďa se má dobře. Už je mu deset let. Bohužel stále není schopen se nějak běžně začleňovat do společnosti. Má nízko funkční autismus, což je nejtěžší forma autismu, takže nemluví vůbec. Ale řekla bych, že se má dobře, že je šťastný v takovém svém světě,“ prohlásila.

O bratra se stará především modelčin otec, na kterého je velmi pyšná. „Táta je úžasný. Skláním se před ním, jak moc se stará. Ráďa má k sobě ještě asistentku, jinak by to nebylo absolutně možné zvládat. Je nereálné, že by ho táta nechal samotného doma a někam odjel. Je u něj potřeba být 24 hodin denně,“ přiznala.