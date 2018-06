VIDEO: Průšová s výstřihem až pod hrudní koš přiznala nový vztah

"To je obyčejný overal, z obyčejného obchůdku, nic moc značkového, spíš jen do pohody, abych se cítila dobře. Měla jsem dva měsíce prázdniny, nebylo mě dlouho vidět, tak ať zase trochu rozvířím vody," řekla na kameru iDNES.cz Kateřina Průšová, jíž bylo vidět až pod hrudní koš.

Někdejší miss působila svěže a odpočatě. Záhy bez okolků přiznala, že se jí daří na všech frontách. Tedy i v osobním životě.

"V práci se daří, v lásce se daří, tak snad to vydrží. Navíc jsem už v tom věku, že nebudu spekulovat a že se nebudu skrývat. Prostě jsem zamilovaná a zaláskovaná a doufám, že mi to tentokrát vyjde. A snad se i za rok podaří i to mimčo," dodala Průšová bez dalších podrobností.

Svá slova myslela upřímně. Před dvěma lety se totiž rozvedla s podnikatelem Vladimírem Konvalinkou, navíc jí nevyšel ani následný vztah s grafikem Davidem Martínkem. Za minulostí se ale neohlíží, ani za bývalým manželem, který je momentálně ve vězení za pojistný podvod.

"Pro mě je to uzavřená kapitola. Už se jenom soustředím na tu budoucnost. Jednak se to v životě stává, z mé strany nebyl problém, rozvedla jsem, protože jsem měla důvod a taky jsem to byla já, kdo podal žádost o rozvod, protože jsem k tomu měla důvod. Není to prohra. Prostě se to nepovedlo a tím to pro mě hasne," doplnila Kateřina Průšová.