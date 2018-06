Kateřina Průšová rychlovky nepěstuje

Tamější muži se půvabné blonďaté krásce sice líbí stejně, jako jejich vlast, ale žádnou lásku prý v Řecku neprožila.

"Oni jsou na mě moc hrr, a na to já vůbec neslyším," prohlásila Průšová se smíchem. Kateřina o sobě tvrdí, že je spíš romantička a podle svých slov žádné rychlovky rozhodně nepěstuje.

S Dianou si vyměňují zkušenosti

Stejně jako její nejlepší kamarádka, modelka a moderátorka Diana Kobzanová, začala Průšová působit v produkci. Nastoupila do firmy, která se bude věnovat mimo jiné nadějné dívčí hudební skupině 4 live. Kateřina věří, že děvčata ve věku od třinácti do šestnácti let budou i díky jejímu přičinění časem ještě lepší než donedávna populární, leč již rozpadlá skupina Holki.

Práce produkční Kateřinu baví. Samozřejmě, že si s Dianou vyměňují zkušenosti. "Modeling rozhodně neopouštím, ale chtěla jsem si zkusit zase něco jiného, čemu bych se mohla věnovat i na stará kolena. Děvčatům dělám vlastně jakousi manažerku," upřesnila svoje postavení vůči formaci 4 live.

Kromě toho se Kateřina chystá jako porotkyně na soutěž nazvanou Muž roku, která se bude konat 25. srpna v Náchodě. Jejím kritériem při udělování bodů bude celkový dojem, tedy nejen vystupování na pódiu, ale i přirozený šarm a charisma uchazečů o hrdý titul. - více zde