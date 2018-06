Modelky se pořád nefintí, umíme také vařit, říkají Průšová a Medková

„Prosím vás, jednou pro vždy: modelka neznamená, že se jenom obléká, šlechtí, parádí. My normálně vaříme, normálně se o ty chlapy staráme. Máme zodpovědnost za děti, domácnost. I já i Klárka a spousta dalších našich kolegyň opravdu vaří, peče. Musím říct, že Klára dělá úžasnou slepici na paprice,“ prohlásila Kateřina Průšová.

Modelky si rády vaří navzájem. V době, kdy Klára Medková s fotbalistou Radkem Kováčem žila v Londýně, Kateřina je tam často navštěvovala.

„Vždycky jsem tam přijela na tři dny. Jednou jsem vařila já, jednou Klárka. Jednou jsem ji ale málem otrávila, to jsme grilovali. Radek dělal grilovanou zeleninu a maso a já grilované žampiony. Pak mi večer Klárka volala, že celá rodina má střevní potíže. Ty houby byly divné,“ přiznala Průšová.

Blondýnky před deseti lety seznámily své maminky a jsou z nich obrovské kamarádky.

„Vlastně celá naše rodina a rodina Kláry jezdí na dovolené a tak se různě scházíme na grilovačky, narozeniny, křtiny dětí. Fungujeme jako rodina,“ řekla Průšová, která občas také hlídala kamarádce děti.

Modelky se spolu často objevují ve společnosti. Medková přiznala, že když má schůzku, těžko se jí od dvou synů odchází. Někdy je ale ráda, když si může udělat čas jen sama pro sebe.

„Dělám si ho často. Mám manžela, babičku. Nikdy jsem se nebála nechat manžela s dětmi, je to jejich táta. On je hlídá odmalinka. Poprvé snad ve třech měsících hlídal Radečka. Zvládá to všechno dobře,“ prohlásila.