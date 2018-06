Kateřina Průšová: Nejsem už tolik vidět a dýchá se mi lépe

Kateřinu Průšovou jsme zastihli na jedné z mála přehlídek, kterou šla jako modelka. Dokonce se tu setkala i se svým exmanželem Vladimírem Konvalinkou, ale žádná nevraživost mezi nimi nebyla.

„Máme vyřešené všechno, máme spolu normální vztah bez problémů, takže my se v klidu pozdravíme, můžeme se spolu normálně jako dva dospělí lidé bavit,“ řekla Průšová, která se jinak o svém soukromí už delší dobu odmítá bavit.

„S věkem chceš mít větší klid a větší pohodu a nechceš do světa povídat o svém soukromí, jak to máte a nemáte. Takhle se mi dýchá a žije mnohem lépe, než abych se tu prezentovala se svým přítelem a vyprávěla všem médiím, jak se máme dobře. Člověk stárne, už ho nebaví večírky, zkrátka má jiné priority než někde řádit na baru a předvádět, co má na sobě," vysvětluje Průšová, která už se jako modelka ukazuje zcela výjimečně.

„Skoro nikam nechodím, výjimečně se vyskytuji v médiích, už nejsem tolik vidět, protože jsem v produkci. Jsem na té druhé straně řeky. Většinou ty módní přehlídky pořádám.“

S kamarádem má modelingovou agenturu už 14 let a daří se jim. „Je to zralé vyústění mé modelingové kariéry. My modelky stárneme a jsou tu mladší a krásnější, novější tváře a pro nás už tolik práce není. Já mám kontakty, vím, jak se to dělá, tak jsem zůstala u toho, co mě baví,“ vysvětluje modelka, která si ve třiceti připadá na vrcholný modeling příliš stará, ale rozhodně se z toho nehroutí.

Kateřina Průšová zhubla. Přes léto jí hlavně ovoce a zeleninu a taky hodně sportuje.

„Je to přirozené, všichni stárneme. A buď jsi natolik inteligentní, že to vezmeš, jak to je, nebo se z toho budeš hroutit a píchat si do obličeje botox, což já teda dělat nechci. Samozřejmě, že už nejsem tak krásná a napnutá, jako jsem byla ve dvaceti, to je prostě realita. Ale já myslím, že každý věk má něco do sebe. A ve třiceti, jak se říká, ženy zrají do krásy," dodává Průšová.