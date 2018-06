Ideál už dávno nehledám, říká svobodná matka Kateřina Neumannová

„Už mi bylo čtyřicet a tohle mám za sebou. Ideál už dávno nehledám. Takové štěstí, aby člověk našel ideál, to má jen málokdo,“ řekla Neumanová.

Hledání partnera je pro ni komplikované. „Spoustě normálních fajn lidí mediální známost vadí, navíc nepotřebuju chlapa na to, aby se o mě staral. Ale beru to jako realitu a nijak s tím nebojuju. Vytěžuje mě Lucka i práce a to, že bych si občas s někým bližším ráda vyšla někam na večeři, to je pravda, ale netrápím se tím,“ vysvětluje.

Bývalá sportovkyně ale rozhodně nepatří mezi samoživitelky, které by zapškly. „Jsem se svým životem vcelku spokojená a na druhou stranu jsem realista – všechno není ideální. Do svých čtyřiatřiceti, kdy jsem skončila kariéru, jsem vlastně žila v sociální izolaci, v úplně umělém světě. Přiznám se, že i když jsem už nebyla úplně mladá, měla jsem nerealistické představy o tom, jak to všechno funguje. Když člověk vrcholově sportuje, má kolem sebe pár lidí, kteří ho chrání a starají se o něj. A prozře až pak, když se mu svět otevře se vším všudy.

Kateřina Neumanová debutovala ve Světovém poháru v běhu na lyžích v roce 1992, kariéru ukončila v roce 2007. Na olympijských hrách získala šest medailí, z toho jednu zlatou. V roce 2003 se jí narodila dcera Lucie, kterou má se svým bývalým manažerem Josefem Jindrou. Rozešli se v roce 2009.