Kateřina Neumannová chce druhé dítě

Své soukromí si Kateřina, která je svobodnou maminkou, pečlivě hlídá. "Pro mě je dcera ten největší talisman. Když je se mnou, přináší mi na závodech štěstí," prohlásila.

Královna bílé stopy se svěřila, že Lucince rozhodně chce pořídit sourozence, aby nebyla jedináček. Zároveň si posteskla, že teď by na miminko rozhodně neměla čas. "Je to záležitost do budoucnosti," uvedla Kateřina.

Letošní rok byl pro ni mimořádně úspěšný. Vůbec jí nevadí, že v anketě Sportovec roku 2005 o pouhých dvaačtyřicet bodů prohrála s hokejistou Jaromírem Jágrem. Napřesrok už by nad Jaromírem mohla zvítězit. Vše bude pochopitelně záležet na jejím umístění na olympijských hrách.

S Jágrem má Neumannová, kromě bojovného ducha a odporu k dopingu, také společné datum narození - 15 února.

Prestižní anketu, v níž volí nejlepšího sportovce roku sportovní novináři, Kateřina Neumanová dosud nikdy nevyhrála. Důvodem může podle ní být i fakt, že odborníci upřednostňují před individuálními sporty spíše sporty kolektivní. Druhá v anketě totiž skončila i po olympiádě v Naganu 1998, kdy ji jako dvojnásobnou olympijskou medailistku taky předstihl hokejista - brankář Dominik Hašek.