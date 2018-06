Nejmenší česká rosnička Němcová ukázala přítele, s výškou je spokojená

"Nepokořila jsem ani hranici 160 centimetrů, měřím 157. Mám vlastní pomůcku, jak si to pamatuju. Kdyby to bylo o centimetr víc, tak by to bylo číslo na státní policii, a kdyby o centimetr míň, pak na městskou," směje se Kateřina Němcová, která je ráda, že v relacích o počasích se řeší jiné přednosti než právě výška.

"U počasí je výhoda, že nemáte s čím srovnávat. Když mě pak lidi vidí naživo, jsou překvapení, že jsem drobná. Když se postavím vedle židle, je vidět, že jsem fakt prcek," dodává s tím, že byly doby, kdy si s chybějícími centimetry dělala hlavu.

"Limitovalo mě to v období, když jsem měla telecí léta. Chtěla jsem se přihlásit do soutěží krásy a podobně, a tam jsou ty centimetry jasně dané, takže jsem je nesplňovala. Pak jsem se chtěla stát letuškou, což taky nejde, protože bych nedosáhla na kufříky nad cestujícími. Ale dnes považuji svou výšku za svou obrovskou výhodu," doplňuje sympatická rodačka z Chrudimi, která moderuje už řadu let.

"Začátky byly někdy v mých patnácti letech, protože jsem začínala v rádiu v nemocnici. Hrálo pro pacienty a pro pány doktory. Ale pak jsem samozřejmě sbírala zkušenosti i jinde, až jsem se dostala do televize, což byl můj splněný sen."

Kateřina Němcová je zadaná a na svém rodinném stavu nehodlá nic měnit. Naopak. Po boku partnera Jaroslava, který ji převyšuje o několik čísel je šťastná. "Mám partnera, mám ho dlouho a myslím si, že si ho ještě dlouho nechám. A jinak jsem moc ráda, že jsem teď dokázala skloubit práci s osobním životem, v obou těchto rovinách se daří, za což jsem ráda," uzavřela.