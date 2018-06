Kateřina Moťovská poprvé otevřeně: Stále věřím a doufám, že manžel žije

Kdy jste byla naposledy ve spojení s vaším mužem?

V neděli 3. srpna, ozval se mi z letiště. V tu dobu jsem už byla se svojí dcerou a rodiči na dovolené ve Španělsku, kam za námi měl Honza koncem týdne dorazit. Podezření, že se něco děje, jsem pojala ve chvíli, kdy začal být telefon hluchý. Bylo totiž zvykem, že jsme si psali několikrát za den. Samozřejmě mě nejdřív napadlo, že nemá signál. Druhý den se mi ozval jeho kolega a ptal se, jestli jsem s ním ve spojení. V tu chvíli jsem začala tušit, že něco není v pořádku. Pak už se mé obavy jen prohlubovaly.

Co vás napadalo?

Člověka v takové chvíli napadá všelico. Já jsem se ale stále uklidňovala tím, že nemá signál anebo má jednání a nemá čas se ozvat.

Věděla jste, za jakými obchody odjel a s kým se měl v Nice setkat?

Ano.



Jan Moťovský je nezvěstný již 18 dní

Zalarmovala jste posléze policii právě vy?

Ne. Spojila jsem se s jeho bratrem, který o něm také neměl žádné zprávy, a dohodli jsme se, že věc oznámí policii on. Bylo to jednodušší než ze zahraničí.

V jaké fázi je vyšetřování a co o manželově zmizení momentálně víte?

Bohužel k tomu nemůžu podat žádné informace právě proto, že se celá věc vyšetřuje.

Určitě si o tom ale něco myslíte…

Co si myslím já, není v tuto chvíli podstatné, pro mě je důležité, že stále věřím, že manžel žije a že se brzy vše vyřeší.



Kateřina Moťovská s manželem

Policie uvažuje o několika verzích zmizení: mohlo dojít k násilnému trestnému činu, mohl mít nehodu, nebo se může skrývat sám z rodinných či obchodních důvodů… Vylučujete rodinné problémy, které by mohl řešit tímto způsobem?

Tuto verzi vylučuji stoprocentně. Znám manžela. Tohle by nikdy neudělal už s ohledem na naši dceru. Nehledě na to, že by nenechal v nevědomosti své rodiče, kteří jsou samozřejmě stejně jako my z celé události zoufalí.

A jak vnímáte fakt, že se k případu vyjadřují lidé jako například Dominika Mesarošová, se kterou byl v poslední době váš manžel spojován?

Dotazy tohoto typu se vůbec nehodlám zabývat. Mě jen mrzí, že tato slečna není soudná a je jí dáván prostor vyjadřovat se k záležitosti, která se týká jen úzké rodiny. Mám z toho pocit, že pro své vlastní zviditelnění je opravdu schopná udělat cokoliv.