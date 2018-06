LÁSKA POD LUPOU: Kateřina Mátlová odhalila city k tureckému příteli

DATUM A MÍSTO PRVNÍHO SETKÁNÍ

Kateřina: Seznámili jsme se v Praze v jeho firmě. Vlastně náhodou.

Yohann: Seznámili jsme se loni v lednu v mé firmě.

ČÍM MĚ OKOUZLIL/A

Kateřina: Humorem a přístupem k věci.

Yohann: Vším.

ČÍM MĚ VŽDYCKY DOSTANE

Kateřina: Klidem, kterým řeší věci. I když jsem z Česka, tak já jsem ta ohnivější, někdy zbrklejší, tudíž jeho klid ráda ocením. A pak mě dostává jeho úsměv.

Yohann: Svým půvabem a úsměvem. Je krásná žena.

NA CO NIKDY NEZAPOMENU

Kateřina: Myslím si, že nezapomenu ani na jeden společný den.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE

Kateřina: Toho je hodně. Životní styl, názory, energie do života, spontánnost, láska.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Kateřina: Myslím, že žárlíme oba. Ale je to zdravá žárlivost, která nehraje úplně velkou roli. Jsme zvyklí si všechno říkat. Ale když už se dostaví nějaký "krizový moment", tak se tomu společně zasmějeme. Je to určitě koření, ale jen v případě zdravé míry.

Yohann: My přece nežárlíme! (smích)

O páru Kateřina Mátlová (34) a Yohann Gini tvoří pár více než rok. Seznámili se náhodou, Gini vlastní klenotnickou firmu. Mátlová pochází z hudební rodiny, kromě vlastních či sólových projektů ji rovněž proslavila spolupráce s DJ Bobem. Hrála i v českých muzikálech.



ČÍM MĚ NEJVÍC PŘEKVAPIL/A

Kateřina: Kromě různých maličkostí to je určitě šperk ve tvaru K, do kterého jsem fanaticky zamilovaná. Dřív to bylo K z umělé hmoty, dnes je to K do lepší společnosti. Dostala jsem ho k Vánocům.

Yohann: Hodně silné pro mě byly vánoční svátky, na které mě Kateřina přizvala. Byl to nezapomenutelný zážitek.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Kateřina: Nevím o výrazných zlozvycích, snad jen kouření. Z toho ostatního je vždycky zapomenutý čin. Ponožky u postele nepočítám.



KDE VIDÍM NÁŠ VZTAH ZA 10 LET

Kateřina: Doufám, že bude mít stejný náboj jako teď. A třeba i s rodinou. Určitě budeme podporovat jeden druhého.

Yohann: Budu rád, když se náš vztah bude dál vyvíjet dynamicky jako teď. Budu rád, když bude mít vzestupnou tendenci. Hezky nám to klape, tak doufám, že to bude pokračovat.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Kateřina: To by bylo na dlouho, obávám se, že by vám nestačil záznamový materiál. Já mu to pak řeknu osobně.

Yohann: Všechno jí řeknu za chvíli po tomto rozhovoru.