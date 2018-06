VIDEO: Kristelová předvedla výsledek plastiky, z nových prsou je nadšená

"Já bych určitě nebyla s chlapem, který by mě k tomu nutil, protože by to nebylo správné. Myslím, že Kazma s tímhle problém rozhodně neměl, jestli mám malá prsa, nebo velká, ale zcela jistě se mu teď má prsa líbí víc," říká Kristelová.

Důvodem plastické operace bylo prý především těhotenství a porod. "Já zastáncem plastik nejsem. Ale je to jedno z rozhodnutí, kterého nelituji," říká.

Její přítel Kazma žertoval, že jí klidně zaplatí i další zvětšení. Jenže tomuto páru není radno nic věřit. Kolegové z rádia si rádi ze všech střílí a i jejich údajná svatba byla vtípek.

Na Facebook dali svatební fotografii a napsali: "Je to tady! Jsme rádi, že se nám povedlo před bulvárem utajit naši svatbu a mohli jsme si užít náš nejkrásnější den v klidu. Díky všem."

Kateřina Kristelová a Kamil "Kazma" Bartošek se pochlubili, že se vzali. (15. června 2013)

Fanoušci jim začali posílat gratulace. Za ty pak Kristelová poděkovala a oznámila, že je stále svobodná.