To tu ještě nebylo: Kristelová je tváří pomůcky pro pohodlnější sex

"Není to nic, za co bych se měla stydět. Naopak. Je pro mě čest, že si o mě někdo myslí, že jsem sexuální symbol, a proto si mě vybere. Navíc nepropaguju nic, co by bylo sprosté. Nebo ještě hůř - nefungovalo," vysvětluje Kateřina Kristelová, proč na poněkud lechtivou kampaň vůbec kývla.

"Ženským to fakt pomáhá prožívat luxusní orgasmus. A jestli to díky mé osobě nyní zažije ještě více žen, tak paráda," doplňuje Kristelová, jejíž svůdné snímky pořídil fotograf Martin Buček.

Moderátorka navíc přiznala, že pomůcku sama vyzkoušela. A to s partnerem Kamilem Bartoškem zvaným Kazmou.

"Tuhle pomůcku jsme zapojili s Kazmou jako doplněk pro naše večery, kdy hrajeme pexeso nebo Člověče, nezlob se, a jsme spokojení. Ono to vážně funguje," uzavírá Kateřina Kristelová.