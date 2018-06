Kristelová na nový vztah teprve čeká, dovolenou si užila s kamarádkou

"Lidé pořád někam spěchají, žijí hodně hekticky, musím uznat, že tomu propadám občas i já, někdy si mám ale pořádný relax, navíc jsem měla teď docela náročné období po psychické stránce," prozradila Kristelová, která vyrazila na týdenní dámskou jízdu do Tater.

"S kamarádkou jsme se nenudily a užívaly si spa a drinky i bylinné masáže. Jen na túry jsme moc nevyrážely," přiznala moderátorka.

Katka Kristelová předvedla postavu v plavkách.

A i když si chtěla od myšlenek na manžela odpočinout, rozjela se i do hotelu, který jitří vzpomínky na bývalý vztah.

"Trošku jsem si zavzpomínala, protože jsem tu byla na svatební cestě s mým bývalým manželem," prozradila.

"Rozvod není extra příjemná věc a docela vás to psychicky vycucne, proto jsem měla chuť na chvíli zmizet, ale nechtělo se mi bez Klaudinky někam moc daleko a v Grandhotelu to znám, tak jsem věděla, do čeho jdu," smála se Kristelová, která se sice ve společnosti stále objevuje s Kazmou, ale ten prý jejím partnerem není.

"V mém životě teď není žádný muž, čekám, koho mi osud přivane do cesty, nechávám věcem volný průběh," říká moderátorka.