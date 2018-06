Hodně lidí by si přálo, abych se s Tomášem rozešla, míní Kristelová

Vrátili jste se z dovolené a zase se o vás psalo. Jak to máte s Tomášem, bydlíte spolu?

Nebydlíme spolu, protože já opravdu nechci, vždycky jsem totiž přeskočila fázi randění a většinou jsem s těmi frajery hrozně rychle bydlela. Důvodem je také má dcera, která si nebude zvykat na nové „tatínky“, což je mimochodem termín, který nesnáším. S Tomášem se samozřejmě vídáme, střídavě u mě žije, třeba tři dny v týdnu, ale zbytek je ve svém domě.

Jak na nového „strejdu“ reaguje dcera?

Klaudinka je spokojená, je to v pohodě. Tady vždycky říkám, že našlapuji hodně opatrně a potichu, protože se jedná o dítě. Klaudinka si nemusí číst věci, které o ní řekla máma. Už dost na tom, že má známou mámu. Myslím si, že to bere v klidu, hrozně ji fascinuje Tomášovo tetování.

Dokážete si představit, že si jednou bude všechny tyhle věci sama procházet?

Ona si nemá moc co procházet. My jsme se s jejím tatínkem rozvedli velmi v klidu, nenajde se jediný článek, kde bych na něj plivala špínu. To bych chtěla poradit všem holkám, aby nejednaly pod emocemi, protože to je pak to nejhorší. Já měla tisíc pět set důvodů být na Martina protivná a zlá, nakládat mu. A bulvár mi ten prostor dával, a to i výměnou za mnohem zajímavější články, které by byly pro mě. Stejně jsem to nikdy neudělala, protože se to prostě nedělá. Jsem svým způsobem hrdá, že mám s Martinem dítě, takhle hezkou zdravou dceru, co by za to kdo dal.

Máte tedy pocit, že držíte opratě na uzdě?

Oproti jiným holkám ze showbyznysu si myslím, že se fakt hrozně držím. Působím rozlítaně a šíleně, ale ta realita uvnitř je poměrně srovnaná. Musela jsem dlouho pracovat na tom, abych srovnaná byla.

Co na to bývalí partneři? Ozval se někdo z nich?

Nějaké reakce jsem zprostředkovaně dostala. Martin funguje úplně normálně a v pohodě. Já minulost neřeším. Spíš je to komické. Já se teď vůbec směji svým bývalým vztahům. Přijde mi, že mám teď nejdospělejší a nejhezčí vztah, který jakkoliv je sledovaný, pranýřovaný, složitý a hodně lidí by si asi přálo, abychom se rozešli, tak je o to víc čistý, normální a jsou v něm úplně běžné hodnoty.

Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová

Svůj vztah už netajíte, ale co si opravdu chcete bránit a držet pod pokličkou?

My jsme na výběr moc neměli, protože Tomáš je fakt monitorovaný pečlivě a vzhledem k tomu, že nechodí s úplně no name holkou, je monitorovaný i ten člověk, který je po jeho boku. Myslím si, že se mylně mohou některé jeho partnerky domnívat, že on by se zviditelňoval přes ně. Ne, my všechny, které budeme po boku Tomáše, budeme vždycky méně slavné než on. On toho dokázal bezpochyby víc než já a všechny jeho bývalé ženy a holky. Já si na to zvykla. Jsem zvyklá žít pod nějakým dohledem médií, ale jak mi to dřív, když jsem byla mladá, přišlo atraktivní, zajímavé a byla jsem extrovert, který to vyhledával, tak samozřejmě po třicítce se to absolutně neděje. Stává se ze mě takový ten schlíplý introvert, který na sobě nechce mít oči.

Jaké to, když jdete třeba po nákupním středisku?

Všichni se dívají a ne každý úplně mile, ale na to jsem si už dávno zvykla. My se s Tomášem snažíme žít úplně normálně a soukromí si docela chráníme. To, že dám občas něco na Instagram, když tam čtyři roky vůbec nic nebylo, pokud jde o partnerský život, mi přijde normální, protože mě sleduje docela dost lidí. Ale ty intimní nejhezčí chvíle, které nesouvisí s fyzičnem, se odehrávají opravdu jen v nás a u nás.

Máte nějakou touhu spolu někam odjet?

Pojedeme do Říma. Zjistili jsme, že je nám rozhodně líp venku. Což z nás zase nechci dělat nějaký ultrasledovaný pár, protože nemám pocit, že bychom oba byli nějaké áčkové celebrity.

Takže v cizině se cítíte svobodně?

Vždycky je nám v zahraničí líp, protože šance, že vás někdo bude řešit a pozná vás, tam není moc velká. Teď jsme byli v Turecku a hned recepční zahlásil, že Tomáš hrál za West Ham a poznal ho, což mi přišlo jako úlet, že si i v cizině ty lidi všimnou. Samozřejmě byl v Evropě známým hráčem, ale to jsou detaily a drobnosti.