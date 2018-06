Box trénuji s Rosenbergem, Tomáš o tom ani neví, přiznala Kristelová

„Tomáš dostal pozvánku, tak bylo logické, že půjdeme spolu. Nejdříve se nám moc nechtělo, ale film Rocky je kultovní záležitost, proto jsme si to nemohli nechat ujít,“ přiznala Katka, která si svou novou lásku nemůže vynachválit. „Jsem šťastná.“



Premiéra muzikálu byla pro oba první velká společenská akce. „Tentokrát nám pozornost fotografů nevadí, protože jsme to čekali, ale bohužel nás načapali hned při prvním rande, což nebylo zrovna moc příjemné, ale nic s tím nenaděláme,“ postěžovala si.

Muzikál Rocky je stejně jako film o boxerovi, který díky tvrdému tréninku dojde až na vrchol kariéry. S boxem má své zkušenosti i Kristelová. „Strašně ráda chodím boxovat. Mám skvělého trenéra, Roberta Rosenberga. Mnozí si někdy myslí, co tam asi děláme, ale on už je dávno vysloužilým pornohercem. Věnuje se trénování boxu a musím říci, že moc dobře,“ odvětila. A jak to přijal její nový partner? „Tomáš o tom ani neví,“ potutelně dodala.

Fotbalista Tomáš Řepka a hudebník Zdeněk Hrubý

Velkým překvapením večera byla i přítomnost zpěváka Daniela Landy a jeho manželky Mirjam, kteří společně téměř nikam nechodí. Ani nemoc nezmařila účast na slavnostním večeru Janisovi Sidovskému.

Dalšími hosty premiéry byli herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová, Vendula Pizingerová, herečka Chantal Poullain, saxofonista Felix Slováček a mnoho dalších.