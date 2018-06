Kristelová: Užívám si single život, který nikdy netrvá dlouho

"S nikým nejsem, cokoli proběhlo bulvárem, jsou lživé záležitosti. Žiju sama s Claudinkou a užívám si single život, který nikdy netrvá dlouho," řekla Kristelová.

Poslední rozchod s moderátorem Kamilem Kazmou Bartoškem ji zasáhl. Respektive to, co přišlo po něm.

"Mám už hroší kůži, ale to neznamená, že by mě něco nesmetlo. Smetou mě podpásovky, hrozně mi vadí, že by se o mně měl jakýkoli bývalý partner vyjadřovat špatně, donášet bulváru, což jsem v poslední době zažila," říká.

Sama by ráda našla partnera, který se nebude chtít svézt na tom, že je známá a zároveň tuto skutečnost unesl.

"Realita je taková, že kdokoli se se mnou objeví, musí do toho jít s tím rizikem, že bude někde vyfocený a to unese jen vyrovnaný chlap. Oni do toho zpočátku jdou, protože se jim to líbí, ale pak se jim to už nelíbí, protože ty články nejsou jen pozitivní a holku nemají jen pro sebe," popsala Kristelová s tím, že by po nedávných zkušenostech raději potkala muže, který se nebude snažit být slavný.