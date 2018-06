Kateřina Kristelová se chce do roka vdát

"Zrovna dneska mě v autě mě napadlo, že by bylo docela fajn, kdybych se do roka vdala. Nejdřív se ale ten můj musí vyjádřit, a to doufám, že brzy udělá. Pak budou zásnuby a velká svatba," zasnila se šestadvacetiletá moderátorka. O své lásce nechtěla ale prozradit nic bližšího než to, že jde o výborného hokejistu.

O svatebních šatech Kateřina zatím nepřemýšlela, a tak neví, jestli budou jednoduché strohé nebo romantické. Kateřina říká, že to s oblečením nijak nepřehání, svatba ale bude pochopitelně něco jiného. "Móda mě velice baví, ale jen málokdy si na svém oblečení dám skutečně záležet. Většinou chodím v džínách, v keckách a ve vytahané mikině. Preferuju spíše klučičí oblečení, " řekla.

Kateřina nikdy nepodniká nálety do obchodů, ani neutrácí za módu desetitisíce korun. "Koupím si jenom to, co mě vysloveně osloví. Ráda nosím i sukně, ale mám pocit, jakoby si u nás si spousta mužů myslela, že krátká sukně znamená, že jsem velmi snadno k mání. Možná to dělají i moje blonďaté vlasy. Když si ale vezmu minisukni, tak mě chlapi mají tendenci pořád někam zvát," krčí rameny moderátorka.

Neodbytné muže se ale naučila Kateřina rázně odrážet. "Nasadím pohled, ve kterém je tisíc dýk, a většinou mi dají pokoj. Ty, kteří pokračují dál, pak odrazím velmi důrazně slovy. Navíc pro jistotu krátké sukně nosím jen tehdy, když jdu s přítelem nebo s kamarády," říká se smíchem Kateřina.