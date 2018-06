Kateřina Kristelová: rozchod s přítelem?

"Svatbu určitě odložíme. Vztah na dálku je komplikovaný, vzhledem k tomu, že Lukáš zůstane zřejmě ve Francii, musíme tento problém vyřešit. Lukáš by měl co nevidět přijet na pár dní do Prahy, tak si budeme moci promluvit o tom, co dál," konstatovala osmadvacetiletá Kateřina.

Slovo rozchod sice nepoužila, ale vzhledem ke svému pracovnímu vytížení a Lukášovu pobytu v zahraničí nemají moc na vybranou. Kateřina s touto variantou také počítá. Oba totiž dávají přednost kariéře.

Chodí spolu už sedmý rok a v posledním půlroce se viděli jen dvakrát. Svatba, která měla být v květnu na golfovém komplexu v Klánovicích, se tak zřejmě nikdy neuskuteční.

Problém je v tom, že Kateřina v žádném případě nechce být typicky "hokejovou" manželkou. Vařit, uklízet a starat se o úspěšného manžela by ji prý absolutně neuspokojovalo.

Nabídky na moderování stejně jako pozvání na nejrůznější společenské akce se jí jen hrnou. Konečně si může i vybírat.

"Teď, když můžu dělat, co mě baví, se toho nechci vzdát. Nechci být doma. I proto zatím vůbec nechci plánovat nějaké miminko, to pro mne nyní vůbec nepřichází v úvahu, nejdřív až tak za dva tři roky. Mám děti strašně ráda a nedovedu si bez nich život představit, jen to v současné době řeším trochu jinak. Jsem i partnerkou jihočeského dětského domova. Ale jinak na rodinu nemám ani pomyšlení," řekla.