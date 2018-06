Kateřina Kristelová: Řekové mi nabízeli kvalitní sex

Sexy blondýnka je momentálně bez partnera, a tak vyrazila na dovolenou na řecký ostrov s maminkou. A protože nemá ráda opálené proužky od plavek, opalovala se tam jako vždy bez horního dílu plavek. To ale netušila, co to udělá s místními hochy. "Byli ze mě tak mimo, že mě moje maminka prosila na kolenou, ať si plavky obleču a že mi za své koupí v Praze samoopalovák. Nabídku k sňatku jsem výjimečně nedostala, zato nabídek kvalitního sexu několik," směje se moderátorka.



Kateřina Kristelová

Kristelová si užívala dovolenou v luxusním pětihvězdičkovém hotelu Apollonia. Ve stejném hotelu byl týden předtím s přáteli i Sámer Issa. "Docela jsem litovala, že jsme se nepotkali. Ale to bych z toho alkoholu asi nevyšla... Takhle jsem hodně odpočívala a relaxovala, v nádherném lázeňském hotelu se spoustou bazénů, ve kterých byla slaná voda, to šlo skvěle. Blahořečila jsem tomu, že jsem za moderování valentýnského plesu jedné cestovky nepřijala honorář, ale dovolenou, potřebovala jsem vypnout jako sůl. Jsem teď našláplá na půl roku dopředu a můžu zase vyrazit na mejdany," uzavírá moderátorka.

Jak tráví dovolenou další celebrity?

Andrea Kloboučková Vránová

Jednu dovolenou má za sebou i modelka Andrea Kloboučková Vránová, která se ale rovnou chystá na další. "Tentokrát pojedeme celá rodina i s manželem. Chystáme se do Turecka. Začátkem léta jsem byla s Aničkou v Chorvatsku v hotelu, který je určen pro rodiny s dětmi, to bylo ideální. Nejvíc si ale užiju, když jsme všichni tři pohromadě, to je mi pak úplně jedno, kde jsem."



Andrea Kloboučková Vránová s dcerou Aničkou

Andrea iDNES.cz navíc prozradila, jak vypadá její dovolená snů. "Vždycky jsem si přála poznat nějakou exotiku. To se mi povedlo nedávno při focení kalendáře na Mauriciu. Našla jsem si tam kamarádku, tak se tam chystáme vypravit celá rodina. Mají tam krásná golfová hřiště, kde si přijde na své manžel, který moc nemusí vedra a polehávání na pláži."

Nancy Johannes

Exotická soutěžící z reality show VyVolení Nancy Johannes si iDNES.cz naopak postěžovala. "Dovolenou bych potřebovala okamžitě. Poletím do Španělska, ale až po prázdninách. Momentálně pendluji mezi Londýnem a Prahou, jelikož rozjíždím svůj obchod s londýnskou módou." K tomu ji po krátké pauze opět čeká natáčení seriálu Ošklivka Katka, kde si střihla menší roli. "Jednou, až budu mít hromadu času, bych se chtěla podívat na Maledivy, Madagaskar a do Thajska. Vím, že tam mají vyhlášenou kuchyni, a já hrozně ráda ochutnávám zajímavé jídlo," dodala Nancy.

Aleš Valenta

Aleš Valenta se s rodinou již brzy vypraví na Krétu. Řecko si prý celá rodina oblíbila, a tak se opět vydají na místo, kde už byli. "Je to hlavně proto, že je tu krásná písečná pláž, což milují naše dvě děti," přiznal Valenta, který prý netouží navštívit konkrétní místo, důležité pro něj je, aby byla celá rodina pohromadě.



Aleš Valenta s manželkou Elen Valentovou Černou a dětmi Denisem a Amálií.

Jitka Čvančarová

Herečka Jitka Čvančarová nám nechtěla prozradit, kam se s partnerem Martinem Hofmannem chystají na dovolenou. "Celé prázdniny budu mít pracovní, ale to si nechci stěžovat, jsem za to ráda. Kam se vydám na dovolenou, si ale s dovolením nechám pro sebe. Mohu jen prozradit, že to bude v září a minimálně na měsíc," prozradila tajemně herečka.

Kateřina Konvalinka Průšová

Modelka Kateřina Konvalinka Průšová si bude již brzy užívat líbánek. "Moje letošní dovolená bude ve znamení líbánek, které chceme s manželem prožít v USA." Kateřina iDNES.cz prozradila, že by se časem s manželem Vladimírem Konvalinkou chtěli v zámoří usadit natrvalo.