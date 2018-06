Kateřina Kristelová promiluje Silvestra

Katčin snoubenec Lukáš momentálně hraje hokej ve Francii. I když to není od České republiky příliš vzdálená destinace, pracovní vytížení jim nedovoluje trávit spolu tolik času, kolik by si oba přáli.

"Teď si tu svobodu sice užívám, ale nevím, jak to budu zvládat dál. Je fajn mít čas na kamarádky, nemuset spěchat domů, dělat si všechno, co se mi zlíbí, ale po čase to člověka omrzí. Sama budu vlastně až do března. Ke všemu to vypadá, že bude Lukáš ve Francii hrát i další sezonu. Nejsou to pro mě vůbec dobré vyhlídky," smutní moderátorka.

Protože lidé ve Francii hokej přímo zbožňují, neměli hráči volno ani o svátcích. "Vánoce jsem strávila s rodinou v Táboře. S Lukášem ale oslavíme alespoň příchod nového roku," říká Katka. "Budu u něj jen tři dny, ale šíleně se těším," doplňuje. Po tak dlouhém odloučení nejspíš zamilovaná dvojice neopustí prostory ložnice a Kateřina se navíc netají tím, že jim to i po šesti letech vztahu v posteli výborně klape.

Makám skoro každý den

Katčina hvězda pomalu, ale jistě stoupá. Pryč jsou ty časy, kdy pro ni bylo moderování jen občasným přivýdělkem. "Konečně jsem se stabilizovala, moderování mě v současné době výborně živí," raduje se. Kromě Eurosongu, Souboje hitů, internetové televize Stream a televize Óčko, ji zaměstnává také moderování celé řady večírků. "Můj diář je opravdu nabitý k prasknutí. Jsem ráda, že se mi daří a můžu si vybírat, co budu dělat a co ne. Hodně jsem na sobě makala. Úspěch v práci je pro mě prioritou," dodává.