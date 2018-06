Ve vztazích jsem měla štěstí na psychopaty, říká Kateřina Kristelová

Momentálně jste bez muže. Hledáte ho, nebo si chcete užívat singl života?

Měla jsem medializovanou svatbu, která skončila rozvodem a na dítě jsem zůstala sama. Pak jsem měla další neperspektivní vztah se špatným člověkem. Po těchto eskapádách jsem se už zařekla, že zůstanu před médii sama. Nechci už nikoho posunovat před reflektory, jelikož já nejsem anonymní člověk a nikdy už nebudu.

Takže kdybyste byla zadaná, neřeknete to?

Určitě bych se to snažila utajit, jen co to půjde. Na nový vztah se konečně cítím být připravená a přála bych si malinko pracovně zvolnit a věnovat se hlavně svému soukromí. Poslední dva roky byly čistě o práci a teď je načase přemýšlet nad tím, kdo by nás s Claudinkou vhodně doplnil a nebude to patologická osobnost, psychopat, na které jsem bohužel měla v minulosti štěstí.

V případě, že by se objevil ten pravý, jste připravená mít ještě další děti?

Mně se podařilo stabilizovat tak, že Claudinka i já jsme v pohodě. Druhé dítě by vše strašně zkomplikovalo. Vnímám to asi tak, že udělat si děti je jednoduchý, mít k nim chůvu taky, ale já chci být máma. Já jsem asi máma pro jedno dítě.

Otec dcery Martin Tůma neplatí alimenty?

V této republice jsou velmi zvláštní zákony. Pro mě je tato otázka taková Pandořina skříňka, kterou nerada otvírám ani sama před sebou. Mám překrásné a zdravé dítě, které přišlo na svět z lásky. Svého muže jsem velmi milovala, proto jsem si ho také vzala. Bohužel nám to nevyšlo. Když jsou určité problémy, které by tahaly mě i dítě k zemi, je dobré toho člověka zkrátka odstřihnout.

Zvládáte skloubit práci a rodinu?

Asi jako každá pracující máma i u mě to chce především kvalitní produkční schopnosti. Mám právě teď nejproduktivnějším období a volného času málo. Přesto zvládám při práci pět let výchovu dcery, kroužky, nákupy, domácnost i psát blog nebo si dělat svou rubriku o vztazích. Teď jsem se dopracovala k tomu, že chci maličko zvolnit a věnovat se i víc sama sobě.

Kateřina Kristelová s dcerou na oslavě autosalonu

Když vás potkám s dcerou, vypadá doslova jako anděl s pořádným čertem v těle.

Claudinka je hodně živá, někdy až moc. Jinak je to úžasná holčička, která má mnoho zájmů, je chytrá, společenská. Chodí na tenis, angličtinu, ráda maluje. Nechávám ji, ať se seznámí se vším. Záleží pak jen na ní, jestli se jí to zalíbí, nebo ne. Do ničeho ji nenutím.

Když mluvíme o dceři, jaké dětství jste měla vy?

Já měla dětství opravdu nádherné. Moji rodiče mi dali maximum všeho, co mi mohli dát. Jakmile má člověk dítě, všechno se zjemní, přehodí. Najednou jsou věci jinak, než si dřív myslel. Je pravda, že jsou určité věci, které bych rodičům vytkla a snažím se jich teď u Claudinky vyvarovat. Na druhou stranu je obdivuji, jaký měli respekt a trpělivost vůči mé divoké nátuře. Mantinely při výchově však jsou a přes to nejede vlak. Na druhou stranu se snažím, poznat ji skrz na skrz. Ona je můj středobod. Nikdy jsem tak velkou lásku nezažila k nikomu na světě a vím, že už nezažiju.