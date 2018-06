Kristelovou randění zklamalo. Muži chtějí, aby za ně platila

„Nejhorší bylo, když jsem si vyšla s jedním frajerem do kina. Sešli jsme se před vchodem a on mi řekl: „Hele, já zaplatím lístky a ty popcorn, jo?“ Bylo to šíleně trapné,“ posteskla si Kristelová s tím, že bylo okamžitě po romantice. „Když se někdo v našem věku, komu už je dávno přes třicet, dohaduje o tom, kdo koupí popcorn, tak mi to přijde naprosto zcestné.“

Kristelová přiznala, že stále není na obzoru nikdo, kdo by za to stál.

„Podle mě to není tím, že bych měla na muže přehnané nároky. Prostě se zatím nikdo vhodný neobjevil. Hrozně mi vadí to, jak společnost na rozvedené matky tlačí, aby si rychle našly nového partnera a někde zakotvily. Já si ale dokážu dost dobře poradit sama. Soustředím se na práci, na dítě a ke konci dne jsem většinou úplně vyšťavená. Rozhodně pak nemám náladu na nějaké chození po schůzkách,“ řekla moderátorka a dodala, že teď dokonce pracuje i na vlastním blogu.

Partner jí prý nechybí, ale chtěla by někoho, kdo by s ní jezdil po exotických destinacích. „Sním o tom, že se objeví ten správný muž a vezme mě na pořádnou dovolenou. To je to jediné, co mi zatím chybí,“ uvedla Kristelová, kterou jsme načapali i s dcerou Claudií, jak zrovna ochutnávají kokosové sušenky.

„Já nejsem na sladké. To vůbec. Akorát je trochu trapný, že jste mě zrovna přistihli, když mám plnou pusu sušenek. No tak dobře, trochu kecám. Moje dcera miluje sladké, tak si dávám s ní. Ale vůbec se mi to nelíbí. Ve čtyřech letech už jí doktor vytrhl jeden zub, který nešel zaplombovat,“ řekla moderátorka a tvrdila, že má Claudie dovoleno jíst sušenky jen o víkendu.

„Mimo sobotu a neděli to má zakázané. No jo ale dneska je všední den, co? No tak jsme to zřejmě dneska porušily,“ smála se Kristelová, která sama sebe považuje za drsnou matku.

„Jsem rozvedená, takže jsem na malou sama. Ve výchově tak zastupuji role matky i otce, tak musím být tvrdá. Claudie moc dobře ví, že na mě žádné vynucování nebo scény rozhodně neplatí. To funguje na babičku, ale na mě teda rozhodně ne,“ dodala.