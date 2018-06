Mám chlapa, který na mně neparazituje, říká Kateřina Kristelová

„Když holka dospěje, nechce se o těchto věcech bavit. Já jsem byla předtím v tomhle dost dětská. Myslela jsem, že ty chlapy musím strkat před kamery, protože oni si to přáli, aby byli pojati jako celek. Tak teď se nic takového dít nebude,“ prohlásila Kristelová.

Moderátorka nemíní zveřejňovat na sociálních sítích společné fotky s partnerem, aby jí všichni „tleskali“, že je zadaná. Přestože si je vědoma, že se společně určitě někdy objeví na veřejnosti, nemíní kolem toho dělat velký rozruch. Nyní si chce hlavně užívat soukromí.

„Je to první chlap v mém životě, který ke mně přistupuje úplně normálně a naprosto anonymně. Cítím, že se mu líbím jako ženská, a není to hrané. Není to proto, že nade mnou visí nějaká gloriola bulvární Kristolvé. Nepotřebuje mě konfrontovat s věcmi, kauzami a vztahy z minulosti. Jede to úplně rovně a ochranářsky. Uvidíme, co z toho bude,“ řekla Kristelová.

Podle moderátorky se s Kamilem Bartoškem alias Kazmou dali dohromady, protože byla zničená z rozvodu s Martinem Tůmou, se kterým má dceru Klaudii.

„Troufám si tvrdit, že můj poslední partner, který byl se mnou ve společnosti vidět, by se ke mně v životě nedostal, kdybych stála na vlastních nohou jako teď. Ale ten rozvod tě totálně rozseká. Dlouho jsem nevěřila tomu, že by na mně někdo mohl parazitovat, protože si tak známá a věhlasná nepřijdu. Teď po rozchodu vše nasvědčuje tomu, že to tak bylo,“ míní blondýnka.

Kamil Bartošek alias Kazma a Kateřina Kristelová

Moderátorka dodala, že každý si svůj úsek slávy musí vydobýt sám, ať už je to v oblasti internetu, nebo bulváru, čemuž se její bývalý partner vysmíval.

„Zrovna tak bychom se mohli my smát jeho internetové slávě, která je tisíckrát pomíjivější. Ale já bych mu spíš přála, aby byl konečně šťastný. Aby tam ta stabilita fakt byla. Není to o fotkách na Facebooku, je to něčem jiném,“ prohlásila Kristelová.