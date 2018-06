Kristelová s Kazmou se zasnoubili, podmínkou byla plastika

"Slíbil jsem jí, že když podstoupí plastickou operaci, že si ji vezmu," prohlásil moderátor, který si říká Kazma a ukázal zásnubní prsten.

Kateřina Kristelová, která nosí stejný, se rozhodla podstoupit plastiku prsou. Byla proto na klinice celou operaci konzultovat s lékařem a její přítel ji doprovodil.

Ještě před týdnem ale moderátorka tvrdila, že do budoucna s Kazmou nic neplánuje, takže to vypadá na spontánní nápad, který má vzbudit rozruch. Snoubenci se neshodnou ani na termínu údajně chystané svatby.

"Plánujeme svatbu na červenec tohoto roku, takže dáváme do kupy sponzory a alegorické vozy," žertoval Kazma. "Do roka a do dne bude veselka," prohlásila Kristelová.

Ať už se partneři vezmou, nebo ne, rozhodně spolu budou víc než dřív. Od června totiž budou společně moderovat Ranní mejdan na Fajn rádiu. Ponorka jim prý nehrozí. "Jsme spolu rádi, umíme si život užít," říká Kristelová.