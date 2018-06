Zamilovaná Kristelová chodí na večírky s dcerou, ta šílí po Patrasové

"Máme teď období, že se strašně stydíme před chlapama. Maminka v podstatě taky, stydíme se obě," smála se na kameru iDNES.cz Kateřina Kristelová, zatímco v náručí držela malou Claudii. Ta měla oči jen pro Dagmar Patrasovou.

"Viděla tady právě Dádu, to je něco, jako kdyby pro mě přijeli Rolling Stones hrát soukromý koncert. Proběhly tady naprosto euforické stavy, kdy jsme za Dádou i byly a poprosily ji, aby se o ni chvíli starala. Dáda k ní přistupovala strašně hezky, až je Claudie z toho už unavená. Jako každá fanynka," dodala Kristelová a záhy objasnila, proč ji nevídáme po boku nového přítele.

"Můj současný stav je fajn. Jsem spokojená. Hodně mě vytrénovala minulost, nechci svého partnera nabízet médiím a už taky nechci, aby se po mně někdo vozil. Nemyslím si o sobě kdovíco, ale každý chlap vedle holky z téhle naší branže, kam patřím, musí mít v pořádku sebevědomí a unést to, že je s ní málokdy sám, o to víc to platí, když začne dvojice žít veřejným životem. Sama jsem si to zažila a nestojím už o žádné veřejné řešení po rozchodu a nevyzrálé lidi ve svém nejbližším okolí. Svoji lásku si budu chránit stejně tak, jako si umím chránit Claudii. Ty nejhezčí věci chci zažít sama, bez sféry, kde jsem ztratila anonymitu. Takže pěkně doma pod zámkem," objasňuje moderátorka.

Kristelová je od září tváří hudební stanice Óčko, kde moderuje nový pořad Ve vatě. Zaplnila místo po Dianě Kobzanové, která dala přednost soukromému životu a skončila s natáčením Drzé Diany.

"V pořadu Ve vatě mapujeme luxus, zážitky i věci, které si člověk běžně nemůže koupit. Navštívili jsme například nejlepší hotelové apartmá u nás, mluvila jsem s lidmi z aukčních síní, kde se draží obrazy za miliony. Ukazujeme práce českých módních návrhářů, kteří jsou na špičce. Je to můj projekt, který jsem si vymyslela a obklopila se lidmi, se kterými chci pracovat. Užívám si to. Můžete si nás pustit vždycky v pátek v 21:10," dodala Kristelová, která se ve volném čase věnuje i blogování. V projektu Mystic Lipstick řeší čistě dámský svět.