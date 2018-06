Tohle jsem já, ověřte si to na koupáku, vzkazuje Kristelová

"Bohužel nepatřím mezi ženy, které tvrdí, že kila šla dolů sama. Mám to tvrdě vydřené. Držela jsem drsnou dietu, denně cvičím, někdy i dvakrát. Je to makačka, ale ten výsledek za to stojí," uvádí Kateřina Kristelová, která po porodu shodila šestnáct kilo, tedy o čtyři víc, než v průběhu těhotenství nabrala.

Sexy křivky nyní vystavila v hotelu Augustine, kde vznikly její vlastní propagační snímky. Ty jsou prací fotografa Martina Bučka, s nímž moderátorka už v minulosti spolupracovala.

"S Martinem Bučkem jsem fotila už několikrát. Jako tradičně panovala skvělá atmosféra. Navíc jsme fotili opravdu v krásném prostředí relaxační zóny, která je podle mě jedna z nejluxusnějších, kterou jsem v životě viděla," líčí Kristelová.

Zajímavostí je, že manželka hokejisty Martina Tůmy tentokrát zakázala výraznou retuš. "Co se týče těla, nechtěla jsem ho drsně ořezávat, jak je běžně zvykem. Tohle jsem já a takhle opravdu vypadám. Až půjdu v létě plavat, můžete si to na koupáku ověřit."

Známá moderátorka v těchto dnech oslavuje i novou práci pro pražskou TV Metropol. Od května bude moderovat pořad Lady M.