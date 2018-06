Kristelová v dalších sexy pózách. Startuji nový život, říká

Na nejnovějších snímcích je Kateřina Kristelová vyžehlená jako bavlněná košile. Fotografiím dodávají šmrnc nejen provokativní pózy, ale i silikonové poprsí, kterým se moderátorka ráda chlubí. Jak by ne, když se jí tímto zákrokem splnilo nemalé přání.

"Pro tyhle snímky mě oslovila skvělá fotografka Mia Mirelli, která fotí spoustu kampaní a reklam v zahraničí. Pro mě je čest s ní spolupracovat. Chtěla mě nafotit na novém startu, a na tom opravdu jsem. Fotky dokumentují, jak se aktuálně cítím," řekla iDNES.cz Kristelová.

Po rozchodu s kolegou Kazmou se nijak nehroutí. Ani s ohledem na to, že to byl právě on, kdo vztah ukončil.

"V životě jsem přežila spoustu věcí, náročný porod, rozvod i fakt, že jsem na dceru od začátku sama. Díky své vlastní zkušenosti si neskutečně vážím svobodných matek," dodává moderátorka, jež věří, že ten pravý do jejího života teprve vstoupí.

"Vždycky mi byly protivné holky, které brečí a stěžují si. Já jsem bojovník a teď čekám na chlapa, který mě za to bude mít rád. Do vztahu dávám vždy maximum a nemám záchrannou brzdu, můj chlap pro mě hraje hlavní roli, v tomhle jiná nebudu, všichni chlapi, kteří se mnou byli, měli dokonalý servis. Klamu spíš tělem i vizáží, ve skutečnosti jsem totiž hodná holka, a to je asi moje největší tajemství," uzavírá Kateřina Kristelová.