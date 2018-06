Kateřina Kornová po kolapsu našla vzpruhu mezi giganty

"Jsem ráda, že to období krutých bolestí mám za sebou, bylo to šílené. Doslova jsem bolestí kolabovala. Na nohy mě postavili až odborníci z jedné renomované pražské kliniky," řekla iDNES.cz Kateřina Kornová. Nyní je ve fázi, kdy musí v rámci rekonvalescence vynaložit vlastní úsilí a cvičit, i když přiznává, že ne vždy se jí to daří. "Lékaři mi doporučili hlavně plavání, ale poslední dobou je toho tolik, že čas nezbývá. Budu si muset práci líp uspořádat," slibuje.

Když Kateřině Kornové někdo nahlédne do diáře, bude mu rázem jasné, že hereččina slova o zaneprázdněnosti nejsou přehnaná. Kromě postavy tanečnice Niny v seriálu Ordinace v růžové zahradě právě zkouší i postavu v nejnovější hře Divadla Pavla Trávníčka s názvem Oxygen. Navíc se věnuje i politice, uspěla totiž v posledních komunálních volbách za stranu TOP 09, za kterou kandidovala v Praze. A pak je tu syn Filip, který je lehce postižený, a je tak odkázán na její každodenní péči.

"Je pravda, že do společnosti téměř nechodím, ovšem tuhle výstavu gigantů doby ledové jsme si s Filipem nemohli nechat ujít," raduje se Kornová zejména z velkého nadšení svého syna. "Filip se zajímá o všechno neobvyklé, hodně rozumí vlakům, sbírá jejich obrázky a fotografie, zároveň je i ctitelem seriálových hereček, dokonale se v nich vyzná, jeho vkus se však poměrně rychle střídá," směje se matka dnes již dvacetiletého mladého muže.

Tygra šavlozubého, jeskynního lva či mamuta si se svými ratolestmi přišly prohlédnout i herečky Bára Kodetová, Lucie Benešová či Nela Boudová, která se do Křižíkova pavilonu na pražské Výstaviště vypravila přímo z letiště. Vrátila se totiž právě z Itálie. "Giganty musím doporučit všem svým kamarádkám, něco takového se vážně nevidí," žasla nad dokonalými kopiemi již vyhynulých tvorů herečka.

Nela Boudová s dětmi na výstavě gigantů doby ledové Bára Kodetová s dětmi na výstavě gigantů doby ledové

Pro velký úspěch se výstava na prázdniny přestěhuje na dostupnější místo, do pražské Melantrichovy ulice.