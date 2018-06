Kateřina Kornová: Nikdo mě neobjevil. Musela jsem si pomoct sama

Byla jste vzorná žačka?

Asi ano, za školu jsem nechodila, pilně jsem se učila, docházela na klavír... Nosila jsem bílé podkolenky, ale všude jsem zakopávala a byla věčně otlučená. Byla jsem taková hodná holčička, která nic špatného neprováděla – to jsem si vynahradila později. (smích)

Takže žádní kluci?

Na gymplu se mi jeden moc líbil, bylo mi čtrnáct a nastoupila jsem do prváku a on byl už čtvrťák. Co z toho tak mohlo být? Nechtěl mě a já byla odpovídajícím způsobem nešťastná. To, že jeden chce a druhý ne, se děje v životě dost často. A je jedno, jestli je vám čtrnáct nebo čtyřicet. O tom by mohl vyprávět každý. Řekla bych, že ideální jsem to měla až tehdy, když jsem se poprvé vdala. Z lásky.

Čím jste chtěla být jako holka?

Princeznou, doktorkou, kuchařkou, režisérkou, modelkou. Tuhle otázku jsme dostali někdy ve třetí třídě a já odpověděla: „Modelkou!“ To byla ostuda! Tehdy jsem na to vůbec nevypadala... Ale nakonec jsem jí nějaký čas byla. Jako studentka gymnázia jsem si přivydělávala v Bílé labuti, kde jsem chodila tzv. přehlídky na patře. Nikdo mě neobjevil – jednoduše jsem tam jednoho dne napochodovala a zeptala se, jestli by o mě neměli zájem. Mohlo za to moje okolí, které mě nabádalo, abych to zkusila. Někdy mám pocit, že jsem ve svých rozhodnutích spontánní, že sama sebe až překvapím, a tohle byl jeden z takových okamžiků.

Ovšem po gymnáziu jste nastoupila jako úřednice do banky...

No... Tomu jsem chtěla právě uniknout. Takže mi nezbylo nic jiného než jít do ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury, pozn. red.) a zaklepat na dveře, jestli by náhodou... Tenkrát nebyla žádná Miss, ze které se dnes rekrutují modelky, musela jsem si pomoci sama. A ono to vyšlo.

Jak jste se z modelky stala tanečnicí?

To byla veliká náhoda. Já, Martina Zbořilová (dnes Formanová) a Lada Prosová jsme byly jednoho podzimního dne osloveny, jestli bychom nedělaly zpěváku Jiřímu Kornovi křoví při natáčení silvestrovského programu. Byla jsem jak u vytržení, s námi tam byl Karel Gott, Miloš Kopecký... Tehdy vznikla spolupráce s Jirkou. Pak jsem „modelkovala“ asi rok ve Vídni, kde mě zastihl 89. rok, a tak jsem se vrátila domů. Znova se potkala s Jirkou a... stala se manželkou a matkou.

A také herečkou...

To byla taky náhoda, ale už v tom nějaký ten pátek lítám.