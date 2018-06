Kateřina Kornová hubne už 8 měsíců, chce vydržet rok

"Teď se mi daří dobře. Lépe se cítím, cvičím, jím zdravě, tak je mi fajn," říká Kornová.

Kila navíc ještě úplně pryč nejsou. "Já myslím, že to trvá tak rok a já jsem začala s pořádným cvičením v říjnu a změnila jsem celkově životosprávu, takže mi zbývají ještě čtyři měsíce a tomu odpovídá i ta váha, aby to byla trvalá záležitost," dodává.

Kornová je v současné době šťastně zadaná. Její spokojenost se ale neodvíjí ani tak od vztahu s mužem jako od vztahu k sobě samotné.

"Štěstí je moje vlastnost. Nezáleží na tom, jestli jsem zadaná, nebo nejsem, ale jak já se mám ráda, jak se cítím a co pro to dělám," říká.

O svém partnerovi mluvit moc nechce, ale na muže obecně pěje chválu. "Muži zastávali v mém životě vždycky významné místo. Vždycky v něm byli a pořád je obdivuji."

Kornová bude jednou z porotkyň soutěže Muž roku 2014 a těší se na to. "Já jsem ráda, že budu letos u toho. Dosud se mi to nepodařilo, vždycky mi do toho něco vlezlo," prozradila na představení letošních finalistů (více čtěte zde).