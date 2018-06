Kateřina Kornová bude uvádět erotický magazín

10:48 , aktualizováno 10:48

Modelka a podnikatelka Kateřina Kornová, která v poslední době proslula několika lechtivými skandálky, bude na TV Prima uvádět nový erotický pořad Sex na ex. "Dostala jsem se k tomu náhodou. Prošla jsem konkurzem a natočili se mnou pilotní pořad, který se líbil," prozradila Kačenka Kornová. "Přistupuji k tomu velmi zodpovědně. Je to druh pořadu, který by mne bavilo moderovat. A moje účinkování v něm zcela vyplývá z přirozeného vývoje mé osobnosti."