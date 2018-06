Třetí manželství už nehrozí, říká páry oddávající Kateřina Kornová

Zdá se mi to, nebo se showbyznysu tak nějak vyhýbáte?

Nevím, jak odpovědět. Myslím, že to nebyl úplně úmysl, spíš to vyplynulo z různých okolností, ať už je to studium nebo péče o syna, o kterého se starám pořád a ráda. Zůstávám nicméně aktivní, i když nevymetám večírky.

A nechybí vám to?

Kdyby mi to chybělo, asi bych se chovala jinak. Nechybí mi to.

Jakou éru showbyznysu považujete za zlatou?

To je minulost, moc se neotáčím a nikdy jsem o tom ani nepřemýšlela. Spíš žiju tím, co je teď.

Jste herečka a zastupitelka zároveň. Tím žijete i v současnosti?

Ano, měli jsme premiéru před dvěma týdny v Divadle Pavla Trávníčka, hra se jmenuje Zase ta sborovna. A název koresponduje s tím, že jsme před pěti lety hráli hru Sborovna. Divadlo mi teď zabralo hodně času a kromě toho jsem dál zastupitelkou Prahy 1, je mi ctí oddávat a mít službu na radnici a na dalších krásných místech Prahy 1. Je to hezká věc a pro mě dost emotivní. A přestože mi dvě manželství a dva vztahy nevyšly, tak jsem ráda, že jsem u toho alespoň takhle. Dál to sama zkoušet nebudu.

Kateřina Kornová Herečka, moderátorka, modelka, podnikatelka a také zastupitelka Prahy 1 se narodila 23. března 1967 v Praze. Jejím prvním manželem byl zpěvák Jiří Korn (64), se kterým má dvě děti. Postiženého syna Filipa (23), o něhož se sama stará a dceru Kristýnu (22), která studovala tanec. Podruhé byla provdaná za podnikatele Jiřího Pařízka (52).

Proč jste chtěla do zastupitelstva?

To, že jsem byla zvolena, bylo pro mě překvapením, ale politika jako taková je impulz a vůle být nějak aktivní, ostatně i moje práce v sociální komisi má souvislost s mými osobními zkušenostmi, s potřebami lidí a ráda se tím zabývám. Myslím, že je to moje parketa a že dělám to, co mě baví.



Myslíte si, že svateb přibývá, nebo naopak ubývá?

U párů české národnosti osobně registruji spíše pokles.

Říkala jste, že vy už manželství zkoušet nebudete. Proč?

Já se tomu asi bráním.

Že by Kateřina Kornová zanevřela na chlapy?

Myslíte, že jsem na chlapy zanevřela? Ne, to ne. Spíš už mám z manželství respekt.

V posledních měsících jste viditelně pohubla, trápilo vás, že nemáte ideální postavu?

Váha šla nahoru asi z nějakých psychosomatických důvodů, neměla jsem lehké období. Stres je sice v určitých mezích pro organismus prospěšný, ale zároveň i hodně škodlivý, zřejmě i to hrálo roli. Ale teď mám pocit, že jsem se zklidnila a našla cestu, jak se vrátit sama k sobě, a začíná to fungovat. Nejen cvičení, ale vůbec životní styl, který s tím souvisí. Ale žasla jsem, jak jsem přibrala. Sama jsem se nepoznávala.

Jaká jsou přání Kateřiny Kornové?

Přála bych si zdraví pro sebe i své okolí a schopnost určité spokojenosti v rámci možností.