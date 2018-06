Nemám každého muže, na kterého si ukážu, říká filmová Adina Mandlová

Jak jste se k roli Adiny Mandlové dostala?

Bylo to díky castingu, který jsem vedle mnoha dalších neznámých dívek vyhrála. Samotnou mě velmi potěšilo, že si mě vybrali. Tu příležitost jsem se snažila uchopit a studovala vše kolem této úžasné herečky. Její mluvu, vystupování, gesta, ale i to, jak držela cigaretu.

Ale vy nekouříte. Nebyl to pro vás trošku problém?

Maličko. Přesto jsem se obětovala a během natáčení vykouřila čtyřicet cigaret. Nemám s Adinou ani podobné vlastnosti. Ona byla volnomyšlenkářka. Nikterak se netajila tím, že měla každého muže, na kterého si ukázala. Já taková opravdu nejsem.

Toužila jste být vždy herečkou?

Která holka by nechtěla. Už jako malá jsem chodila na hodiny zpěvu, ale touha nestačí. Je třeba i odvaha, tu jsem získávala věkem. Jednou jsem se rozhodla a šla na casting muzikálu Mamma Mia! a tím se vše rozjelo.

Film Lída Baarová ale nebyl jediný, který jste vloni točila. ̈

Loňský rok byl na filmování pro mě celkem zlomový. Točila jsem s Lukášem Chromkem videoklip k jeho písni Chci tě, ale také jsem si zahrála milenku Jirky Langmajera ve filmu Seznamka. K němu jsem natočila videoklip s Petrem Jandou a Felixem Slováčkem. Po herecké a pěvecké stránce jsem moc spokojená.

A jak to máte aktuálně po stránce golfové? Hrajete stále?

Dřív to bylo podstatně lepší. Golf je pořád pro mě sport číslo jedna a hraji ho od svých pěti let. Přivedl mě k němu táta. S ohledem na školu a pracovní příležitosti jsem musela golfové aktivity víc omezit. Trénink není mojí nejsilnější stránkou. Nejvíc mě potkáte v domovském klubu v Čechii, v Hodkovičkách nebo v Cihelnách.

Když hrajete po delší době, co vás vyhecuje k tomu, být zase v golfové kondici?

Jsem velmi soutěživá. Asi proto je pro mě nejlepší hrát golf s muži. Předvádějí se a já mám zase tendenci jim ukázat, že se jich nebojím. Navíc muži rádi drbou, tak se občas dozvím i něco zajímavého.

Jak to máte s muži v soukromí?

Užívám si prozatím přízně rodiny a přátel, a to mi teď vyhovuje nejvíc. Spíš než na muže se soustředím na práci a na golf. Do svého soukromí moc nikoho nepouštím. Výjimkou je, když točím videa pro Playtvak.cz. Jako chytrá blondýna KK se snažím s nadhledem komentovat situace, které život přináší. Chci ostatním ženám ukázat, že nad nepříjemnou událostí je třeba se zasmát. Občas ve videu poodhalím i zákulisí muzikálu, televize, prostě všude tam, kam se dostanu já.

Kateřina Klausová na golfu

Vy jste se ale prosadila i jako modelka. To už je pro vás pasé?

Ne že bych se modelingu bránila, ale už to není zdaleka má priorita. Působila jsem několik let v modelingových agenturách. Mám za sebou mnoho pěkných přehlídek i focení.



Předpokládám, že se i tak o módní trendy stále zajímáte.

To určitě. Hlavně co se týče módních trendů v oblasti golfu. Byla jsem Miss Golf 2013 a Miss Beauty & Golf Tour Dubai 2013. Moc si toho vážím a snažím se i díky těmto titulům na hřišti pohybovat v hezkém oblečení. Není divu, že dvě třetiny mého šatníku obsahují právě golfové oblečky. Hlavně chci, aby mi oblečení ladilo s bagem. Mé nejoblíbenější barvy jsou tmavě modrá, červená, bílá a černá. V tom jsem celkem nekompromisní.