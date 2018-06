Miss Golf Klausová hraje Adinu Mandlovou a točí blog ze svého života

„Jsou to situace, které se mi denně dějí a nedějí se jen mně, ale může s tím sympatizovat mnoho holek, dívek, žen. Měli byste se tomu zasmát a vzít to s nadsázkou,“ říká Klausová o svém pořadu Blondýna KK.

„Nejsou to ale jen denní situace úplně běžné holky. Zároveň bych je chtěla zavést do zákulisí muzikálu Mamma Mia! nebo na golf, protože jsem vášnivá golfistka, do školy, na natáčení Lídy Baarové a všude možně, kam se dostanu,“ dodává.

Klausová má na golfu handicap 5 a stala se dokonce v roce 2013 Miss Golf. Hraje od svých sedmi let, kdy ke golfu přešla z tenisu, ale poháry si nevystavuje. „Poháry nemám ráda, na to se hrozně práší, tak je mám v garáži a nepočítám je,“ prozradila.

Od dětství také ráda zpívá a rozhodla se zkusit konkurz do muzikálu Mamma Mia! „Viděla jsem kamarády, kteří začali pracovat v korporátních firmách a řekla jsem si, že to bych nemohla, takže aspoň zkusím ten casting,“ prozradila. A vyšlo to.

Kromě hraní v muzikálu se pustila i do filmu. Obsadil ji režisér Filip Renč do svého snímku Lída Baarová, kde dostala roli slavné herečky Adiny Mandlové. „Bála jsem se toho, jak to vezmou ostatní herci, ale musím říct, že byli bezvadní a já jsem si to hrozně užila, byl to úžasný zážitek,“ říká Klausová, která o své proměně v Adinu Mandlovou natočila jeden díl videoblogu.

Jediné, o čem zatím nemůže moc točit, jsou vztahy. Klausová je nezadaná a nečeká, že by právě teď mohla najít partnera. „Nemám tolik času na toho přítele a právě na tom to i teď párkrát ztroskotalo,“ postěžovala si.