VIDEO: Muži na golfu drbou víc než ženské, říká Klausová

„Je to pro mě sympatičtější, než hrát se ženami. Muži jsou soutěživí a potom se to dobře hecuje v týmu. Mám to ráda. A musím říct, že hrajou líp,“ řekla Klausová, která je Miss Golf 2013.

Kdo by si myslel, že ženy během golfu drbou víc než muži, je na omylu. „Zrovna dneska to byla taková drbárna! Drbou víc než ženské, obzvlášť na golfu,“ prohlásila blondýnka.

Kromě drbání muži golfisté prý hodně prožívají hru, a ke konci většinou už nemůžou a poslední jamky už moc nevychytají. Ženy to mají naopak.

Ke golfu neodmyslitelně patří i specifický styl oblékání. „Musím říct, že golfové oblečení tvoří dvě třetiny mého šatníku. Oblékám se tak, abych se cítila dobře. Aby mi ladily barvy s bagem. To mám ráda. Ale že bych to vyloženě hrotila, to ne,“ řekla Klausová.

„V šatníku mám čtyři barvy. Tmavěmodrou, červenou, bílou a černou. Růžová nehrozí. To by muselo být něco výjimečného. Jen jednou jsem přišla celá v růžovém, v první den školy na gymnáziu. A to byl ten moment, kdy jsem si uvědomila, že už si nikdy nic takového na sebe nevezmu,“ dodala.