VIDEO: Tyto miss jsou single. Jedna chce golfistu, druhé je to jedno

"Aktuálně jsem nezadaná, takže se můžete hlásit, ale bylo by skvělé, kdyby ten dotyčný byl golfista," řekla iDNES.cz půvabná Miss Golf 2013 Kateřina Klausová.

To Česká Miss World 2011 Denisa Domanská si podmínky neklade. Všemu nechává volný průběh. "Mám prázdniny, užívám si to naplno a vztah neřeším. Žádný není, ale i tak si to užívám. Pojedu na dovolenou, protože jsem se musela hodně učit, a na podzim očekávám hodně práce, takže budu makat a pak zase zpátky do školy," líčí své plány Domanská, která se však vztahu rozhodně nebrání.

Obě krásky se objevily na jednom z karlovarských večírků, které se konají v rámci 49. ročníku filmového festivalu. Obě se shodně oblékly do černé.

"Černou mám ráda a navíc si myslím, že teď v létě víc sluší vzhledem k opálení. Nemyslím si, že bych měla černou jen proto, abych něco skrývala," smála se Domanská, jež na filmový svátek zavítala už potřetí. Ovšem žádnou projekci dosud nestihla. "Zatím jsem nikdy žádný film neviděla, tak doufám, že se to podaří letos."

A jaký vzkaz má pro budoucí krásky golfu loňská vítězka? "Musíte umět hrát golf, myslím, že musíte umět hezky švihat, odjet slušně turnaj a potom zaujmout porotu jako všude jinde při soutěžích miss. Na poli soutěží miss nemám žádné ambice, do Miss Golf jsem byla tak trochu natáhnuta, ale nelituji toho. Byla to příjemná zkušenost, nicméně mi zatím stačí. Modelingu se také věnuji příležitostně, profesionálně to zatím také nevidím," uzavřela Klausová.