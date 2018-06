Kateřina je slepá, ale vidomým spolužákům stačí

"Když jsem zjistila, že skutečně nevidí, nechtělo se mi žít, říkala jsem si, to je konec všeho. Rozchod s manželem nenechal na sebe dlouho čekat, zůstaly jsme samy. Tisíckrát jsem se ptala, proč to potkalo zrovna nás," líčí nepřízeň osudu její matka. "Dcerka se vyvíjela, rostla, zjišťovala jsem, jak je šikovná, zvídavá, bystrá, vše chce vyzkoušet, zkrátka jako jiné zdravé děti. Začala jsem ji vychovávat bez úlev k jejímu postižení. Společně jsme se naučily poznávat hmatem svět kolem nás a používat ostatní smysly."

Odborníci ze Speciálně pedagogického centra školy Jaroslava Ježka v Praze konstovali, že Kačenka má neobyčejnou paměť a je fyzicky, psychicky a především rozumově na vysoké úrovni a má šanci se jako jedna z mála stejně postižených dětí zařadit do normální školy, mezi ostatní nepostižené děti.

Podařilo se.

"Jmenuji se Kateřina Svobodová," představuje se dívka na internetové stránce, "a je mi sedm let. Prvního září letošního roku jsem začala chodit, společně s ostatními vidícími dětmi, do první třídy Základní školy v Jeníkově u Teplic. Moc se mi tam líbí. Učím se vše, co ostatní spolužáci. Ke čtení a psaní používám Brailleovo písmo. Jsem ráda, že nemusím chodit do speciální internátní školy pro nevidomé v Praze a že mohu být i nadále u své maminky."

Pro další výuku v ZŠ však Kateřina nutně potřebuje osobní počítač pro nevidomé (Aria) a škola na něj nemá peníze. Sociální úřad v Teplicích poskytne pouze částečnou dotaci. Proto vzniklo za podpory vedení Komerční banky v Teplicích a rádia Tep bylo založeno na získání finančních prostředků na zakoupení Arie Konto nevidomá Kateřina KB Teplice čú. 274 819 800 207 /0100 (v některých bankovních domech se musí první dvě čísla zapsat jako předčíslí).