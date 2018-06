Utrpení Janečkové: Kvůli Ošklivce Katce ji tři roky nikdo nechtěl

"Fascinuje mě to, ale i po šesti letech se mi stává, že mě lidi poznají. Do dneška mi píšou nějaké žádosti o podpisy, je to milé," řekla na kameru iDNES.cz Kateřina Janečková, která pocítila i odvrácenou stranu popularity a výrazné role.

"Když jsem tuhle roli přijímala, věděla jsem, že je to riziko a že to bude buď, a nebo. A stalo se, že ta role byla výrazná, a díky tomu jsem skoro tři roky nebyla pozvaná na žádný konkurz a nedostala jinou nabídku. Ale díky tomu jsem se dostala k jiným věcem, začala jsem studovat pantomimu a navíc jsme založili i pantomimický soubor, takže jsem spokojená," líčí s tím, že ji hraní tělem nesmírně baví.

"V pantomimě je důležité to samé, co u herectví. On si dneska každý představí bílé rukavičky, se kterými děláme zeď, ale moderní pantomima vychází z jiných věcí, snažíme se ji inovovat a používáme třeba zvuky, ne tedy slova. A oproti herectví musíme víc využívat tělo, být si vědomi každého pohybu a pocitu. Místo rytmu slov tak musí mít rytmus tělo."

Kateřina Janečková nyní hraje těhotnou lékařku v seriálu Svatby v Benátkách. Partnera jí shodou okolností hraje její skutečný životní partner Radim Jíra.

"Věděla jsem, že budu mít v seriálu partnera, protože hraju v osmém měsíci těhotenství, ale nevěděla jsem, kdo to bude. Seriál jsme roztočili a až za týden mi volal partner a ptal se, jestli vím, že to bude on. Jsme spolu deset let, svatbu nechystáme, ale v seriálu se vezmeme. Aspoň to budeme mít za sebou," uzavírá se smíchem herečka.