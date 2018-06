Kateřina Jacques: Paroubkovi a dítě? To je estráda

"Paroubkovi a jejich způsob mediální sebeprezentace je něco, co do politiky nepatří. Kdyby se chtěl pan Paroubek věnovat showbyznysu, pak by informace o narození dítěte měly své místo. Tahle estráda je ale nadbytečná," řekla poslankyně a místopředsedkyně Zelených Jacques v pořadu iDNES.tv NA SKOK. Celý ho v premiéře uvidíte zítra v 11 hodin na www.idnes.tv.

"V bulváru platí, že nabídka zvyšuje poptávku. Paroubkovi dělají všechno pro to, aby byla největší, zvou si média do svého soukromí a pak si na to stěžují," tepe Jacques šéfa ČSSD Jiřího Paroubka.

"Já bych o tom nehovořila," tvrdí. Je veřejným tajemstvím, že rozvedená Kateřina žije se svým stranickým šéfem Martinem Bursíkem. Nahlas o tom ale nemluví. "Můžu kvůli partnerovi odejít z práce nebo na druhý konec světa. Kdybych si měla seřadit některé hodnoty, tak věřím, že bych šla za láskou. Jenže je důležité taky správně identifikovat tu lásku. A taky poznat lásku z té druhé strany. Já se v životě moc neobětuju, dělám věci, které myslím, že za to stojí," řekla loni v rozhovoru v MF DNES.

Dnes ale řeší jiné věci: "Je to největší ostuda mého života. Chtěla jsem po tom pořadu zalézt do nějakého kanálu…" Tak komentovala své vystoupení v pořadu Jana Krause. Navzdory programu své strany nedokázala vysvětlit, co je to biomasa. O jejím výkonu v pořadu Uvolněte se, prosím čtěte zde.

Je Kateřina Jacques těhotná? Žije skutečně s Martinem Bursíkem? A už ví, co je biomasa? Odpovědi uvidíte ve čtvrtečním vydání pořadu NA SKOK.