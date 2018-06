Kateřina Jacques je těhotná. Zde je důkaz

Jacques od začátku těhotenství razí strategii, že je v případě osobních záležitostí lepší držet jazyk za zuby, protože do politiky nepatří. V té souvislosti se pustila do šéfa ČSSD Jiřího Paroubka, který podle ní dělá pravý opak.

"Paroubkovi a jejich způsob mediální sebeprezentace je něco, co ve mně vyvolává nervozitu a něco, co do politiky nepatří. Kdyby se chtěl pan Paroubek věnovat showbyznysu, pak by informace o narození dítěte měly své místo. Tahle estráda je ale nadbytečná," řekla iDNES.cz letos v květnu. "Já bych o tom nehovořila," dodala tehdy diplomaticky.

Kateřina Jacques by měla porodit zřejmě na podzim, tedy shodou okolností ve stejnou doby jako manželka Jiřího Paroubka Petra, která ve čtvrtek skončila v nemocnici poté, co ji údajně rozhodil článek časopisu Reflex. Ten mimochodem poukazuje na stejnou věc jako poslankyně, tedy na Paroubkův způsob sebeprezentace prostřednictvím rodiny a těhotné manželky. - čtěte Paroubková skončila v nemocnici, podle manžela kvůli článku v Reflexu

Jacques má z prvního manželství patnáctiletou dceru Ninu a čtrnáctiletého Sebastiana.