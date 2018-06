Kateřina Jacques ukázala dceru Noemi. Podívejte, jak vyrostla

"Myslím, že je nutné být ve spojení s přírodou, více či méně. My všichni jsme její součástí, jen na to občas zapomínáme, a to je škoda. Ve velkém městě je to složitější, ale i tady se to dá. Osobně si život bez přírody nedokáži představit," řekla iDNES.cz Kateřina Jacques.

Ta se po odchodu z vrcholové politiky snaží uplatňovat nejen jako politoložka na volné noze, ale i jako dobrovolnice sdružení Brontosauři v Himalájích, kam letos vzala i čtyřletou dceru Noemi.

"Byl to nádherný zážitek a měli jsme štěstí, že se všechno odehrálo bez komplikací. Noemka byla šikovná, dokonce chodila s místními dětmi do školy. Setkali jsme se s Tibeťany v exilu, navštívili jsme sídlo dalajlámy, Dharamsalu. Tam jsme se viděli také s dívkou, kterou Martin (Bursík - partner Kateřiny Jacques - pozn.red.) už osm let podporuje ve studiu. Bylo to pro nás emocionálně velmi silné a krásné," vzpomíná Jacques.

Přírodou se snaží pravidelně obklopovat i při běhu, kterému propadla. "Běh je přirozený pohyb, který nevyžaduje žádné speciální podmínky. Obujete si tenisky a vyběhnete za dobrodružstvím, protože pokaždé zažijete něco nového. Osamělý běžec přírodu vnímá a stává se její součástí, kdo to nezkusil, nepochopí a mohu to všem jen doporučit," vysvětluje bývalá politička.



Martin Bursík a Kateřina Jacques s dcerou Noemi vystoupali v Ladaku na vrchol Taglang La.

Naposledy předvedla dobrou kondici i na maratonu v Hradci Králové. Sice neběžela, ale hvězdy metala jako zamlada. "Běh opravdu dělám pro radost a když na to přijde, tak si i takhle povyskočím. V Hradci jsem nezávodila, ale pomáhala ostatním běžcům do cíle, takže jsem si mohla skopičiny dovolit. Včetně kostýmu."

Kateřina Jacques má dvě dospělé dcery, tu třetí nejmladší vychovává s Martinem Bursíkem. "Je krásný pocit vidět dospělé děti, jak se jim v životě daří a stejně tak je hezké mít ještě malé děcko. Vážím si toho, co mi život dal," uzavírá Jacques, jež si momentálně dává nový cíl - odstranit parkoviště z Malostranského náměstí v Praze.