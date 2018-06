Vypadáte a smějete se jako kůň, ohodnotila Krause Hrachovcová

"Mně se na vás líbí, že máte rád zvířata. Vy jste dělal ten pořad o zvířatech, tak to se mi líbilo. Víte, že v každém člověku je trochu zvíře? Jako jaké zvíře si připadáte?" vyptávala se Hrachovcová, která si sama odpověděla, že jí moderátor připadá jako kůň a někdy se tak i směje.

Herečka v Show Jana Krause zavzpomínala na období, kdy pomáhala manželovi, veterináři Janu Herčíkovi v jeho praxi.

"To bylo v době, kdy jsem se potýkala s bulvárem, s komercí, připravovala jsem pořad o celebritách. A když tohle skončilo, chtěla jsem poznat práci svého muže, tak jsem mu začala pomáhat. Jsem aktivní, a tak jsem ho poprosila, jestli se můžu zapojit," vysvětlila.

Moderátorka také přiznala, že na ranní vysílání často jezdila v pyžamu a pak se v šatně převlékla rovnou do kostýmu. Její potřeštěnost při moderování je prý jen zástěrka.

"Potřebovala jsem se za něco schovat. Za nějakou image. Někteří hosté to vítali, těšili se, že tam budu zrovna já, ale někteří politici se naopak obávali, že bych to moderovala já a nechtěli do vysílání jít kvůli mně," dodala Hrachovcová, která ale prý ráda sama potichu mlčí.

Kateřina Hrachovcová, Oldřich Bajer a Pavla Štěpničková v Show Jana Krause

Do dalšího dílu Show Jana Krause přijali pozvání také český internetový milionář Oldřich Bajer a psychoterapeutka Pavla Štěpničková.