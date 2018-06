Hrachovcová se zbavuje manželova příjmení. Trapný jazykolam, říká

"V občance jsem Herčíková, stejně jako u svého muže v ordinaci, jinak na to jméno úplně neslyším. Narodila jsem se jako Hrachovcová, a bez toho jsem si začala připadat trochu nesvá. Ve své práci asi potřebuju být nazvaná Hrachovcová. A když je Herčíková Hrachovcová, tak mi to už přijde trapný. Nemluvě o tom, že jsem pak v rozpacích když slyším, že to někdo musí říkat. V podstatě je to takový jazykolam," řekla na kameru iDNES.cz Kateřina Hrachovcová.

Svým krokem tak potvrzuje, že zbavování se dlouhodobě fungující "značky" může být z dlouhodobého hlediska chyba.

"Hrachovcová je dobrá. Teda Herčíková taky, ale o tom zase jindy," směje se herečka.

Kateřina Hrachovcová se stále věnuje divadlu a řadu let také józe, kterou sama tři roky předcvičuje. K tomu si nyní přibrala studium psychologie.

"Řekla bych, že mám velice bohatý život. Nejen pracovní, ale vnitřní. To obrovsky. Na jaře jsem měla premiéru hry Vztahy na úrovni, spolupořádala jsem Prague Spirit Festival, což je festival nejen o józe, ale taky o tom, že člověk může vypadat hezky nejen na povrch, ale i uvnitř. A do toho chodím do školy, protože mě zajímá psychologie. Život je vůbec taková psychologie," míní.

Herečka Kateřina Hrachovcová (vpravo) se dlouhodobě věnuje józe.

Kvůli "papíru" do školy nešla. Získaný titul prý nemusí zaručovat, že je člověk mistrem svého oboru. "Není nutné mít před jménem tituly. Někdo je Mgr., prof. a ing. a stojí to za ho…, pardon," uzavírá Hrachovcová.