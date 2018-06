Kateřina Hrachovcová: Jsem Kaira. Lidem to vysvětlovat nemusím

„Říkala jsem si tehdy: Ježišmarjá, já dostávám nabídky. Pak se to neuskutečnilo a já byla překvapená,“ vzpomíná Hrachovcová na období před dvaceti lety. „Tehdy jsem věřila, že když někdo něco řekne, opravdu to tak bude.“

Nebylo. Nějakou dobu o ní nebylo slyšet. Teď jako by byla někdo úplně jiný. Z tuctové usměvavé brunetky je atraktivní blondýna, která si změnila jméno. Říká si Kaira. Na sociálních sítích sem tam zveřejní fotku, na které je nahá. Zabývá se psychologií a zároveň dělá zdravotní sestru na veterině. Dost na to, aby vzbuzovala pozornost, té se jí teď dostává větší, než když hrála v oblíbeném seriálu.

V internetových diskusích se objevují názory, podle kterých se poněkud pomátla. Copak je to normální, dát si najednou jméno Kaira? „Dost často se mě lidé ptají na mé jméno Kaira. Není to tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla si, budu říkat Kaira, protože se mi to jméno prostě líbí,“ říká herečka, která spoustu času věnuje i malování.

„Nevzniklo to samo sebou, je to součást životní, vnitřní cesty, toho, jak hluboko do sebe jsem se dostala, čeho jsem se dotkla. Představte si, že bývám mezi lidmi, kterým to vysvětlovat nemusím. Oni vědí. Ale kdybych vám to měla přiblížit, tak takhle: Je to pro mě jméno, které má velkou sílu, hloubku. Je temnotou i světlem, má v sobě rovnováhu a všechny elementy. To možná stačí,“ dodala.