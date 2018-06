Kateřina Hrachovcová jede na Kanáry

"Poprvé budu na Štědrý den někde jinde než doma. Navíc jsem už od svého přítele dostala jako pod stromeček, když tu nebudeme, krásné luxusní kolo. Já ho ani nechtěla, skoro jsem brečela, protože mi přišlo líto, že mi dal tak drahý dárek. Radši si měl koupit nějaký přístroj na operování zvířátek," řekla Kateřina Hrachovcová, ale nakonec přiznala, že ji na druhé straně těší, jak budou na kolech společně jezdit.

Svatbu zatím neplánuje. "Svého přítele jsem dostala ke třicátým narozeninám. Teď je to všechno moc hezké a co bude, to bude, ale že by se něco plánovalo, to ne. Ani dítě. Nic se nemá lámat přes koleno."

Pro příští rok má kromě nějakých malých plánů především velké přání. A to, aby její partner byl šťastný, zdravý a pořád vedle ní. "Taky aby se neupracoval, protože toho má moc a totéž si přeji pro svoji mamku, aby mi tady dlouho zůstala. Mám totiž od dětství takové trauma. Pořád se bojím, aby se jí něco nestalo."

Kateřina Hrachovcová si pochvaluje, že nyní žije doslova ve zvířecím ráji. Na veterině mají totiž celou zvířecí smečku. "Je tam vlčák, několik retrívrů, doga. Musím říct, že je nádherný potkávat se se zvířaty. Samozřejmě, že na dobu, kdy budeme u moře, jsme jim zajistili náhradní péči," ubezpečila Kateřina Hrachovcová.