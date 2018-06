Kateřina Hrachovcová-Herčíková má pejska vozíčkáře

Díky svému jezevčíkovi se herečka kdysi seznámila se svým manželem, veterinářem Janem Herčíkem. Žulda měl vážné problémy s páteří a po operaci a rehabilitacích vyšlo najevo, že má i infarkt míchy. "Žulda je šťastnej a veselej pes, raduje se ze života, akorát má kolečka, takže mám doma vozíčkáře," objasnila Kateřina.



Dorazila jen jako doprovod svého muže. Veterinář Jan Herčík tu zkoušel nový preparát proti blechám a klíšťatům. "Normální milovník zvířat se bez takových přípravků neobejde. Chrání tím i sebe, ale především to zvíře, protože klíšťata dnes už přenáší dost nebezpečné choroby," vysvětlila svůj zájem Kateřina.

Tesařík má šampióna

Boloňský psík Damián Lucky Váchové se rychle skamarádil s bišonkem Bessy finalistky letošní Miss ČR Terezy Šolcové. "Tohle je Bára, kříženec ohaře a vipeta a máme ji osm let. Druhý je roční Ašon, šampion Coton de toulear," představil dva právoplatné členy rodiny Richard Tesařík. Dvojnásobné má i problémy s klíšťaty. "Ašon jich ještě moc neměl, ale předtím jsme měli stejného Brišona, tak vím, jak se to v těch dlouhých chlupech špatně hledá. U krátkosrsté Báry je to jednodušší, tam se nemají kam schovat," vtipkoval.

Psí matka Tereza

Kateřina Stočesová na místě přípravek ihned vyzkoušela na své Majle, kterou má z útulku v pražské Troji, s nímž po léta spolupracuje. "Mám odtamtud i kočku Rozárku a taky rotvajlera Akima. Ještě mám papouška Kakadu, ale ten je jediný od chovatele," přiblížila Katka svůj rozsáhlý zvěřinec.



Herec Josef Carda s manželkou do Zoo doprovodili svou louisianskou fenku Ajšu a Karel Černoch s dcerou Terezou svého westíka Benjiho. Jen co dorazili, vrhli se na Terezu všichni přítomní psíci a soupeřili o její přízeň.



"Neznám je," přísahala. "Oni ale vycítí, kdo je má rád, jsem prostě taková psí máma," smála se Tereza. Hned se také zajímala, jestli přípravek proti klíšťatům může použít i na koně. To jí ale veterinář nedoporučil. "Na klíšťata by prý zabral, ale nemají vyzkoušeno, co by to udělalo s tím koněm," vysvětlila.