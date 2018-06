Kateřina Hamrová ulovila Vašuta!

Společně pak přípitkem oficiálně zahájili 8. ročník soutěže pro dívky ve věku 15 až 18 let.

Tiskové konference se zúčastnili také Jakub Ludvík, dvorní fotograf soutěže Miss Junior ČR a SR a šéf Centra preventivní medicíny MUDR. René Vlasák.

Na slavnostní vyhlášení se odvážila přijít také loňská vicemiss Monika Šarajová, která Kateřině Hamrové způsobila velké komplikace. Na poslední chvíli totiž odmítla šanci stát se světovou topmodelkou, čímž agentura přišla o několik set tisíc korun. - více zde

Registrace uchazeček do letošního ročníku soutěže potrvá do poloviny března. Výběr dívek do finále proběhne v červnu, nová Miss Junior pak bude slavnostně vyhlášena 20. září v Praze.

Soutěž Miss Junior ČR nepodmiňuje přihlášení dívek ani výškou, ani tělesnými rozměry. „Každá žena je krásná. Krása vychází zevnitř a ta, z nás, která ji dokáže v sobě objevit a podtrhnout, získá ono nestárnoucí charisma. Miss Junior ČR hledá osobnost, ne ramínko na šaty,“ uvedla Hamrová.